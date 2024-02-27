Важное 27 февраля 2024, 15:25 Российские военные освободили поселок Северное на Авдеевском направлении Минобороны сообщило об освобождении поселка Северное на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России освободили поселок Северное на Авдеевском направлении. Они также отразили контратаки со стороны ВСУ, заняв более выгодные позиции, сообщили в Минобороны.

В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Бердычи и Розовка ДНР.

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Украинские штурмовики попытались девять раз контратаковать позиции ВС России возле населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское ДНР. Все атаки успешно отражены.

Ранее российские военные освободили Авдеевку. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город полностью зачистили от украинских бойцов. Позднее населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении перешел под контроль России.