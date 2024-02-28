Спецоперация 28 февраля 2024, 20:05 Российские бойцы взяли под контроль Орловку Репортер Руденко: ВС России освободили Орловку в ДНР РИА «Новости»

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Населенный пункт Орловка перешел под контроль военнослужащих ВС России. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

«Доблестная 114-я бригада 1-го АК ДНР взяла Орловку», — написал он.

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Минобороны ранее сообщило об освобождении села Петровское на Авдеевском направлении. По данным ведомства, российские бойцы заняли выгодные рубежи и отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. На этом направлении ВСУ потеряли около 165 солдат.

Также под контроль России перешел поселок Ласточкино на Авдеевском направлении. Минобороны показало кадры из населенного пункта.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после потери Авдеевки боевики ВСУ резко сменили тактику. Противник предпринимает попытки атаковать Донецк из дорогого западного вооружения.