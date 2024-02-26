Важное 26 февраля 2024, 11:50 Пушилин объявил о полной зачистке Авдеевки Глава ДНР Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки РИА «Новости»

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На сегодняшний день Авдеевка зачищена полностью, объявил 26 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что российские силы продолжают свое продвижение.

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много объектов проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — указал Пушилин.

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При этом глава ДНР подчеркнул, что это не означает, что территория уже полностью разминирована и в городе нет никаких опасностей.

ВСУ превратили Авдеевку в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года вели обстрелы жилых кварталов Донецка. О полном освобождении города глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину вечером 17 февраля.

Успешную операцию провели подразделения группировки войск «Центр» — в ходе наступательных действий они освободили город и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории, по данным Минобороны, составила 31,75 квадратных километра.