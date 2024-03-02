Эксклюзив 02 марта 2024, 19:26 Тест на здравый смысл. Позиции ВСУ в зоне спецоперации начали трещать по швам Блогер «Голос Мордора»: раздрай в рядах ВСУ из-за Авдеевки сыграл на руку ВС РФ

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ВСУ считали Авдеевку несокрушимым оплотом своей обороны в ДНР, и такая самонадеянность вышла им боком. Теперь украинское военное руководство поплатится за этой головой, а назначать виновных будет главком армии страны Александр Сырский. Начавшаяся неразбериха на руку российским военным, освобождающим Донбасс. На это в колонке для Telegram-канала «360» обратил внимание автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Не знаю, можно ли называть события, связанные с падением «фортеці Авдіївка» и тем, что началось после него, катастрофой для ВСУ, но это точно что-то к ней близкое. Потому что после взятия укрепрайона российская армия устремилась вперед, и каждый день мы слышим об освобождении каких-то населенных пунктов. А украинские войска находятся в постоянном отступлении.

Во многом это произошло из-за самонадеянности украинцев. Они превратили Авдеевку в одно огромное укрепление, самый настоящий форт.

Авдеевка была плацдармом для задуманного ими когда-то наступления на Донецк. И украинцы были уверены, что взять Авдеевку просто невозможно. И из-за этой уверенности, а еще из-за своего классического воровства украинцы не озаботились созданием укрепленных линий позади Авдеевки.

Там есть лишь разрозненные окопы, какие-то отдельные огневые точки, но больше ничего. И понятно, что за короткий период возвести что-то серьезное не получится. ВСУ остается надеяться только на естественные преграды, такие как, например, водоемы. Но, вполне возможно, не помогут и они.

Между тем в ставке пана гетьмана ищут виновных. Там вообще случилось удивительное: командиры нескольких бригад написали письмо [Владимиру] Зеленскому с требованием убрать Сырского и вернуть [Валерия] Залужного.

И знаете, какая реакция? Сырский обещал расследовать «падение Авдеевки» и наказать виновных командиров бригад. Что-то мне подсказывает, что именно тех, кто требует его отставки. И этот раздрай в руководстве ВСУ — очень хороший признак. Тем более что ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо не только на Авдеевском направлении.

Трещит под Угледаром, под Купянском, на Ореховском направлении. И с каждым днем этот треск все громче и громче.

Настроение в украинской армии далеко не позитивное, зато российские бойцы как будто бы поймали кураж и рвутся вперед. И замена командиров бригад ВСУ в этих условиях точно была бы хорошим подспорьем для русской армии.

На Западе все тоже изрядно опечалены. И там начали понимать, что ВСУ не спасет даже массированная военная помощь. Тем более что деньги, может, и найдут, но на них еще необходимо закупить оружие, а вот это серьезная проблема.

Именно поэтому и рождаются в головах западных политиков безумные планы, подобные тому, что озвучил Эммануэль Макрон. И тут, как говорится, и хочется, и колется.

Из всех стран НАТО эту инициативу поддержала только… Эстония. А еще министр обороны Канады заявил, что контингент направить можно, но так, чтобы он был далеко от линии фронта и никак не участвовал в боевых действиях. Как туристы, наверное.

И не могу сказать точно, какое это из пресловутых стадий принятия, но на Западе точно что-то меняется в отношении к Украине. И эти перемены — настоящий тест на здравый смысл. Потому что непонятно, что в итоге победит — он или же коллективная истерика.