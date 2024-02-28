Спецоперация 28 февраля 2024, 13:19 Поселок Петровское на Авдеевском направлении перешел под контроль ВС России Минобороны подтвердило освобождение поселка Петровское в ДНР РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России освободили населенный пункт Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое, на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Группировка «Центр», взяв под контроль Петровское, заняла более выгодные позиции. Российские военнослужащие отразили 11 атак украинских штурмовиков возле населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское ДНР.

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На этом направлении ВСУ потеряли до 165 солдат. Также они лишились двух БМП Bradley и БТР М113 американского производства, пять автомобилей. ВС России поразили три орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздику» и пять гаубиц Д-30.

Ранее поселок Ласточкино на Авдеевском направлении перешел под контроль России. Минобороны показало кадры из населенного пункта.