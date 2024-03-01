Спецоперация 01 марта 2024, 22:56 Российские бойцы подняли флаг в селе к северу от Угледара «РВ»: ВС РФ установили флаг России над Новомихайловкой РИА «Новости»

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Российские бойцы установили флаг РФ в селе Новомихайловка к северу от Угледара в ДНР. Видео выложили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Наши бойцы подняли флаг России над Новомихайловкой, ознаменовав занятие новых рубежей», — указали в сообщении.

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По данным канала, подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться по поселка. Официального комментария от Минобороны РФ пока не поступало.

В среду, 28 февраля, населенный пункт Орловка оказался под контролем военнослужащих ВС России. Также сообщалось об освобождении села Петровское и поселка Ласточкино на Авдеевском направлении. На этом направлении Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 165 солдат.

Украинские войска оставили свои позиции в селах Северное и Степовое на Авдеевском направлении. ВС России также успешно отразили контратаки ВСУ возле населенных пунктов Новгородское и Первомайское.