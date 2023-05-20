Транспорт 20 мая 2023, 11:17 Первый самолет из Тбилиси приземлился в Москве Самолет авиакомпании Georgian Airways из Тбилиси приземлился в аэропорту Внуково Unsplash

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В России приземлился первый за четыре года самолет из Грузии. Борт Georgian Airways совершил рейс из Тбилиси в Москву, пассажиров встретили в аэропорту Внуково, сообщила «Российская газета».

Лайнер Boeing 737 вылетел в 08:37 (07:37 по московскому времени), авиакомпания Georgian Airways продала около 80% билетов на рейс. В 10:16 самолет сел во Внуково, пассажиры сошли с трапа и пошли получать багаж.

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Из Москвы в Тбилиси первый самолет вылетел 19 мая, рейс организовала авиакомпания «Азимут». Активисты устроили акцию протеста и встретили пассажиров плакатами с надписью «Вам здесь не рады». Полиция оцепила аэропорт и отказалась пускать людей в зал ожидания.

Против возобновления прямых полетов выступила грузинская оппозиция. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе подрался с депутатом из «Силы народа» Дачи Берая после критики запуска перелетов и реакции других фракций. Представитель МИД России Мария Захарова пристыдила противников авиасообщения за нежелание позаботиться о гражданах, которые живут на две страны.