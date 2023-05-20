Мир 20 мая 2023, 09:02 Грузинские депутаты подрались из-за рейсов в Россию Депутаты Грузии Вашадзе и Берая устроили потасовку из-за прямого авиасообщения с Россией

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На пленарном заседании парламента Грузии случилась потасовка между депутатами фракций «Стратегия Агмашенебели» и «Силы народа» после критики восстановления прямого авиасообщения с Россией. Конфликт показала радиостанция «Sputnik Грузия».

Перепалка началась сразу после того, как с трибуны выступил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе высказался против восстановления прямого авиасообщения с Россией, раскритиковал партии «Силы народа» и «Грузинской мечты».

Когда он вернулся на место, его коллега из «Силы народа» Дачи Берая, сидевший рядом выше, оскорбил парламентария в ответ. Взаимное недовольство переросло в драку, которую разняли с десяток человек.

Первый за четыре года самолет вылетел из России в Грузию 19 мая. Авиакомпания «Азимут» организовала перелет из московского аэропорта Внуково в Тбилиси. Грузинская оппозиция выступила против возобновления авиасообщения, к посадке самолета в аэропорту имени Шота Руставели закрыли зал ожидания и выставили полицию. В Россию начала летать грузинская авиакомпания Georgian Airways, рейсы в Грузию запустит Red Wings.