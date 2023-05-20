Транспорт 20 мая 2023, 10:57 МИД пристыдил грузинских политиков за реакцию на прямые рейсы в Россию Захарова раскритиковала политиков Грузии за реакцию на возобновление авиасообщения piqsels

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Выступившие против возобновления авиасообщения Грузии с Россией политики не позаботились о своих гражданах, так как прямые рейсы необходимы жителям обеих стран. Представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале раскритиковала протесты грузинской оппозиции.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», — написала она.

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Мария Захарова назвала протесты отдельных грузинских политиков против возобновления полетов беснованием и подтверждением отсутствия любви к своим гражданам. Она сказала, что люди, которые сталкивались с необходимостью передать лекарства тяжелобольным, помочь прилететь ребенку к матери в московский хоспис, переправить тело на похороны в Тбилиси, добраться до пункта назначения семьям с грудными детьми или в трудной ситуации, постыдились бы выступать против прямых рейсов.

Первый за четыре года самолет отправился 19 мая из московского аэропорта Внуково в тбилисский аэропорт имени Шота Руставели. Грузинские оппозиционеры устроили акцию протеста, а в парламенте после обсуждения прямых рейсов подрались депутаты двух фракций.