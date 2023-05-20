Общество 20 мая 2023, 08:25 Грузинская Georgian Airways начала летать в Россию Самолет авиакомпании Georgian Airways вылетел в Москву piqsels

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Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways начал летать приступил к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Первый самолет уже вылетел в российскую столицу, сообщил ТАСС.

По информации авиакомпании, борт заполнен более чем наполовину. Туристы прибудут в аэропорт Внуково в 10:15. В дальнейшем Georgian Airways будет летать в Москву семь раз в неделю.

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Накануне первый за четыре года российский самолет прибыл в Грузию. По словам пассажиров, возобновление прямого сообщения с Грузией очень удобно, ведь теперь не придется делать несколько пересадок. Однако в Тбилиси людей встретили плакатами с надписями «Вам здесь не рады». Оппозиция устроила митинг.

Агентство гражданской авиации Грузии также выдало российскому перевозчику Red Wings разрешение на полеты. Самолеты будут летать из Москвы в Кутаиси и из Сочи в Тбилиси.