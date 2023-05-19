Важное 19 мая 2023, 09:14 Первый за четыре года самолет вылетел из России в Грузию Первый за четыре года российский самолет вылетел из Внуково в Грузию Freepik

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Утром 19 мая из аэропорта Внуково вылетел самолет авиакомпании «Азимут» в Тбилиси. Он осуществит первый за последние четыре года рейс из России в Грузию, сообщило РИА «Новости».

Известно, что лайнер вылетел вовремя. Пассажиры рассказали, что очень рады прямому рейсу, ведь теперь не нужно делать несколько пересадок и лететь сутки. Они добавили, что проблем с покупкой авиабилетов тоже не было. Одна женщина отметила, что сможет чаще видеть семью, которая живет в Грузии.

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«Моя любимая страна, мои любимые люди!» — сказала она.

На первом рейсе в Тбилиси летит грузинская делегация, которую возглавляет председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили.

«Самое главное не только начать заново, но и улучшить наши отношения, особенно в этой ситуации», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией, также он отменил визы для граждан Грузии. Совершать рейсы между странами намерена и грузинская авиакомпания Georgian Airways, она уже получила разрешение.