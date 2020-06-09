Жалеют или проклинают. Реакция знаменитостей на пьяное ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Ефремов развернулся через сплошную и врезался в кабину Lada. Авария произошла на Смоленской площади в центре Москвы. Актер прошел медицинское освидетельствование, которое выявило алкоголь в его крови. Виновника ДТП забрали для разбирательств сотрудники полиции. На актера завели уголовное дело, но позже отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Пострадавшего водителя фургона отправили в институт Склифосовского. Всю ночь врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Утром 9 июня Сергей Захаров скончался в реанимации. Во время ДТП он получил переломы ребер, шейного отдела позвоночника и бедренной кости, закрытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.

Реакция коллег из «Современника»

Ефремов — один из создателей театра «Современник». Его коллега по цеху актер Андрей Аверьянов в разговоре с «360» назвал случившееся трагедией.

«Очевидно, что произошла страшная трагедия. А разбираться, пусть разбираются, кому положено в этом, и, соответственно, наказывают или не наказывают», — отметил он.

Актер добавил, что теперь Ефремова ждет в дальнейшем серьезное испытание. Аверьянов подчеркнул, что не верит сообщениям СМИ и ждет официальной информации.

«Не позавидуешь, но это не отменяет того, что произошло страшное горе. Поскольку Миша — человек публичный и очень известный, то это в 10 раз больше накладывает ответственность на него и на его близких. Все это очень, очень неприятно», — сказал актер.

Он заключил, что сейчас будет много различных заявлений, поэтому нужно подождать и разобраться во всем.

Директор-администратор театра «Современник» Александр Сидельников сказал «360», что не знает, как комментировать произошедшее. «Ефремов не последний актер, но он гражданин, и, соответственно, нужно [действовать] по закону», — сказал он.

«Мишу жаль»

После первых сообщений о случившемся в соцсетях стали появляться посты известных людей. Телеведущая Тина Канделаки призналась, что ей жаль не только пострадавшего, но и самого актера.

«Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека (дай Бог, чтобы врачи спасли ему жизнь). Но и Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно», — написала она в Telegram-канале.

Ведущая добавила, что блистательный актер убивает себя общеопасным способом. Поклонники вместо восхищения его талантом вынуждены видеть актера в криминальной хронике.

Схожее мнение выразила в соцсети и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что ей очень жаль хорошего актера, но еще больше жаль тех, кого он мог убить.

Я желаю Михаилу Ефремову, чтобы то, что случилось, не случилось. <…> Очень не хочется, чтобы грандиозный русский актер сидел в тюрьме. Очень не хочется, чтобы люди, обличающие беззаконие, сами регулярно творили ужасающие беззакония. Очень не хочется, чтобы немолодой курьер-водитель погиб или остался инвалидом. Не знаю, как тут расставить номера. Расставила по алфавиту Маргарита Симоньян главный редактор RT.

Не остался в стороне и писатель Сергей Минаев. Он отметил в Telegram, что абсолютно каждый думает, что с ним подобная ситуация никогда не произойдет.

«Все и всегда говорят одно и тоже: „Я норм, я хорошо вожу в любом состоянии, мне ехать 12 минут“. <…> Люди, пожалуйста, не садитесь за руль пьяными, нанюханными, обкуренными, в любом состоянии измененного сознания», — призвал Минаев.

«Теперь душегуб»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость с Ефремовым более жестко. В его случае просто словами жалости не обошлось. «Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше» — написал Губерниев в Telegram.

Он добавил, что актер мог воспользоваться услугой «трезвый водитель», если решил напиться. При этом он заявил, что Ефремов должен сесть в тюрьму.

«Сергей Захаров после ДТП с Михаилом Ефремовым умер в больнице!!! Ефремов подонок и убийца», — сказано в сообщении Губерниева.

После информации о том, что актера отпустили под подписку о невыезде, комментатор высказал свое недоумение и написал, что виновник должен отправиться в СИЗО.

Писатель Эдуард Багиров рассказал подписчикам в соцсети, что давно знает Ефремова и до последних событий любил своего приятеля.

Его невозможно не любить. Потому что он искренний, чистый, светлый, тонкий, звонкий и прозрачный, плюс по-настоящему великий русский артист. Был. До сегодняшней ночи. Теперь он уголовник и душегуб Эдуард Багиров писатель.

По его словам, он даже не знает, где Ефремов мог так испортить свою карму, что теперь он виновен в смерти человека.

«И даже рука не поднимается написать, что мне его жалко. Потому что не жалко», — заключил писатель.

Дочь Ефремова тоже не одобрила поступок своего отца. Девушка опубликовала сторис в Instagram, где рассказала, что не поехала поддержать артиста, так как он находится в «невменяемом состоянии». По ее словам, отцу сейчас бесполезно оказывать моральную поддержку. Более того, Анна Мария подчеркнула, что «нечего ездить пьяным за рулем», а Ефремов «уже не маленький и сам разберется». Свой пост она закончила словами, что если отца посадят, то она будет носить ему передачки.