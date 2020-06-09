«Мишу мне тоже жаль»: Канделаки посочувствовала Ефремову после пьяного ДТП

Телеведущая Тина Канделаки пожалела Михаила Ефремова, который напился, сел за руль и устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Она заявила, что актер «убивает себя общеопасным способом».

«Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека (дай Бог, чтобы врачи спасли ему жизнь). Но и Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что «блистательный русский актер Михаил Ефремов» убивает себя и вместо того, чтобы восхищаться его ролями, люди вынуждены видеть его в криминальной хронике.

Актер Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. На своем внедорожнике на полной скорости он пересек двойную сплошную и влетел лоб в лоб в фургон. Оказалось, что Ефремов был пьян.

Водитель фургона серьезно пострадал. Его зажало в салоне. В тяжелом состоянии мужчину отвезли в больницу. У него многочисленные травмы. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Актеру грозит большой срок.