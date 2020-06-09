Не первый раз, но может последний. Вспоминаем самые скандальные «пьяные» истории Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Он находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Итог: водитель второго автомобиля в больнице, в отношении актера возбуждено уголовное дело. Этот случай далеко не первый из тех, где Михаил Ефремов оказывается в эпицентре скандала. В чем еще был замечен артист — в материале «360».

ДТП на Смоленской

Накануне, 8 июня, на Смоленской площади Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем автомобиле, чем спровоцировал ДТП. Водитель грузовика, в который врезался Jeep Ефремова, сейчас в больнице. Он был зажат в кабине авто. Сам актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило медосвидетельствование.

Сорванный полет в Ригу

В начале марта 2020 года с Михаилом Ефремовым произошла неприятная ситуация в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). В результате скандала актер остался без путешествия в Ригу. А все из-за того, что его не пустили на борт самолета в нетрезвом виде. Как писала тогда «Фонтанка», на актера оформили протокол об административном правонарушении и отпустили домой.

Супруга актера тогда иронично рассказала «360», что это был розыгрыш и непревзойденная актерская игра. По ее словам, перевозчику не подошел «масштаб гения». На вопрос о том, удалось ли вылететь в Ригу другим самолетом, Кругликова заявила, что масштаб Ефремова просто не способен поднять самолет.

Спектакль «Современника» в Самаре

Еще один громкий скандал с Ефремовым произошел в марте 2018 года, когда на его «пьяный» вид пожаловались жители Самары, которые пришли на спектакль театра «Современник» с актером в главной роли. По их словам, Ефремов не только был пьян, но и оскорблял их, а временами даже забывал текст.

Источник фото: РИА «Новости»

Свое недовольство зрители тогда выразили в социальных сетях. Они писали, что начало постановки «Не становись чужим» задержали на полчаса. Однако о задержке никого не предупредили и не извинились за нее.

Когда на сцену вышел Ефремов, то он тихо говорил, писали зрители. А на просьбу говорить громче разразился бранью. Кроме того, актер забывал целые монологи, писали зрители. Многие присутствующие сочли, что Ефремов просто пьян.

Сам Ефремов тогда заявил, что во всем виноваты самарские зрители, которые «не догнали». По словам артиста, эта пьеса слишком сложная для самарского зрителя.

«Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница»

Через некоторое время после скандала в Самаре Ефремов в интервью Юрию Дудю рассказал, что может позволить себе выпить, но уже давно не страдает серьезной зависимостью. Тогда актер говорил, что выпивает, но не сильно. Он также рассказал, что у него бывали случаи, когда из-за алкоголя он опаздывал куда-то или пропускал встречи, и это, по его словам, конечно, отвратительно.

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После ДТП на Самарской площади, которое произошло накануне, в отношении Михаила Ефремова следователи завели уголовное дело. Артисту грозит до семи лет тюрьмы.

Маргарита Симоньян, которая является главным редактором RT, после произошедшего высказалась о ситуации в своем Telegram-канале.

«Я желаю Михаилу Ефремову, чтобы то, что случилось, не случилось», — написала Симоньян.