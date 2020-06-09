Актер Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что артист сел за руль с 2,1 промилле алкоголя. «360» узнал у нарколога, насколько тяжелым было опьянение артиста.

После смертельной аварии Ефремов прошел экспертизу, которая нашла в его крови алкоголя 1,05 миллиграмма в литре, сообщил Telegram-канал Baza. Это относится к тяжелой степени опьянения и приравнивается к 2,1 промилле.

Нарколог Олег Стеценко рассказал «360», что по поводу 1,5 промилле еще могут быть споры, но результаты актера говорят сами за себя.

«Когда речь идет о двух и выше, то тут уже просто отпадают какие-то споры. Это говорит о том, что человек был вдрызг пьян», — пояснил специалист.

Рассуждать о том, сколько именно выпил актер, довольно сложно. Человек мог пить водку неделю, а потом получить такую дозу, опрокинув всего один стакан.

«Определять какое-то количество, которое он выпил и насколько для него это допустимо, вообще бессмысленно. Для кого-то, чтобы получить два промилле, достаточно выпить пинту пива. <…> Для такого человека, как Ефремов, нужно выпить литров пять», — отметил Стеценко.

По словам нарколога, если человек пьет не часто, то при таких дозах у него резко снижается скорость реакции. Он может прямо заснуть за рулем и не отдает отчет своим действиям.

«В таком случае, как у Ефремова, тут картина несколько иная. Дело в том, что за годы стажа организм адаптируется и начинает выбрасывать всякие защитные механизмы, чтобы на таких дозировках хотя бы дыхание не остановилось», — объяснил медик.

Стеценко отметил, что в организме появляется определенный допинг, с которым начинает бороться мозг. В итоге эта битва вызывает странную эйфорию. С одной стороны, человек может быстрее на что-то реагировать. Например, если алкоголик не пьет, то у него ухудшается скорость реакции и появляется тремор рук.

«С другой стороны, на фоне такого опьянения стимуляторы будут работать так, что человек будет чувствовать себя на разогнанном допинге. Будет хотеться чего-то быстрого, экстремального. <…> Решения будут приниматься быстрее и легкомысленнее», — сказал нарколог.

В таком состоянии человек не будет правильно реагировать на ситуацию. В частности, пьяный человек может врезаться в столб, но ему это может показаться смешным. Если речь идет о молодом человеке, то организм может вывести алкоголь уже через сутки. Если человек уже не так молод, то спиртное выведется, но начнется похмелье.

«Вот это похмелье порой еще хуже. Оно еще большую угрозу представляет для водителя, хотя химически вроде нет спирта в крови», — заключил Стеценко.

Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Актер врезался на большой скорости в фургон Сергея Захарова, который скончался утром в реанимации. Сам Ефремов признал свою вину, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.