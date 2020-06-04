Об этом он рассказал «360». Комментатор отметил, что Россия претендует на многие спортивные соревнования. На самом деле, в последнее время стране их проводится не так много «в силу разных решений». При этом футбол исключение.

Дмитрий Губерниев отметил, что в России есть все необходимое, чтобы принять ключевые матчи Лиги чемпионов. Он считает, что у страны есть все шансы, чтобы выбор УЕФА пал именно на нее. Однако сейчас необходимо принимать такие решения, отталкиваясь от ситуации с коронавирусом. Важно продумать, «где брать деньги» на проведение этих соревнований.

Сейчас экономическая ситуация не такая уж простая — нужно подумать, прежде чем брать на себя ответственность в проведении таких мероприятий. Но то, что мы способны это сделать, сомнений в этом нет никаких Дмитрий Губерниев.

Кроме России, желание принять финал Лиги Чемпионов изъявили уже Германия и Португалия. При этом прием заявок пока не закончен, могут присоединиться и другие страны. УЕФА хочет чтобы для матчей задействовали четыре стадиона, которые должны располагаться в радиусе не более 100 километров друг от друга.

Окончательное решение примет УЕФА. Союз должен озвучить страну, в которой состоятся игры Лиги чемпионов 17 июня.