    09 июня 2020, 09:51

    Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти водителя

    Александра Ломейко

    Дело в отношении актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, переквалифицировали на более тяжкое. Теперь артисту грозит до 12 лет колонии.
    Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти водителя

    Следователи приняли такое решение после того, как пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ГУ МВД.

    «Принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — подчеркнули в ведомстве.

    Изначально против Ефремова возбудили дело по части 2 статьи 264. В ней речь идет о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших за собой тяжкий вред здоровью, в пьяном состоянии.

    Теперь оно переквалифицировано на четвертую часть этой же статьи УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 12 лет.