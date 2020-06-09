Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью после смерти водителя

Дело в отношении актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, переквалифицировали на более тяжкое. Теперь артисту грозит до 12 лет колонии.

Следователи приняли такое решение после того, как пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ГУ МВД.

«Принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — подчеркнули в ведомстве.

Изначально против Ефремова возбудили дело по части 2 статьи 264. В ней речь идет о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших за собой тяжкий вред здоровью, в пьяном состоянии.

Теперь оно переквалифицировано на четвертую часть этой же статьи УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 12 лет.