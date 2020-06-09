«Добрейший человек». Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

Утром 9 июня от тяжелых травм умер водитель Сергей Захаров — в его фургон на полном ходу накануне врезался на своем внедорожнике пьяный Михаил Ефремов. Погибший был добрейшим человеком. Родом он из Рязани. Чтобы поддержать семью, Захаров поехал в Москву на заработки.

«Семья в Рязани живет. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он стал курьером, развозил продукты», — приводит Telegram-канал Life Shot слова родственницы Захарова, которая виделась с ним за день до гибели.

Собеседница подчеркнула, что погибший «был добрейшим человеком, которого она знала». У Сергея остались жена, двое детей и мама.

8 июня внедорожник, за рулем которого сидел пьяный Михаил Ефремов, пересек двойную сплошную и на скорости влетел в фургон Захарова. Авария произошла в центре Москвы на Смоленской площади. Захаров получил тяжелейшие травмы. Его экстренно увезли в реанимацию, но спасти водителя не удалось. Рано утром 9 июня он умер.

Ефремова пока отпустили под подписку о невыезде. Против актера возбудили уголовное дело сначала по одной статье, которую потом переквалифицировали на более тяжкую. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.