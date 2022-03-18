Нобелевская премия мира стала меткой Запада. Какое отношение к ней имеет Зеленский, непонятно

Около 40 действующих и бывших европейских политиков выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Несмотря на то, что прием заявок уже закрыт, они просят сделать исключение. Таким образом европейцы хотят поддержать Украину. По словам экспертов, премия давно стала политизированной и удивляться происходящему не стоит.

Номинация Зеленского

В комитет Нобелевской премии поступило предложение выдвинуть украинского президента Владимира Зеленского на премию мира. Данное заявление подписали около сорока политиков, среди которых были представители Нидерландов, Великобритании, Словакии, Бельгии, Швеции, Болгарии, Германии, Эстонии и Румынии. Одни состоят в Европейском парламенте, другие когда-то в нем были. Среди политиков нашлись даже бывшие министры обороны и иностранных дел.

Есть только одно но: прием заявок на премию давно закончен. Европейские политики просят комитет сделать исключение и повторно открыть процедуру выдвижения до 31 марта.

«Хотя мы понимаем, что это нарушение процедуры, мы считаем, что это нарушение оправдано текущей беспрецедентной ситуацией. Наш демократический долг — поддерживать народ, борющийся за демократию и свое право на самоуправление», — гласило их заявление.

Как именно выдвижение на премию помогает украинскому кризису, не совсем понятно. По словам политиков, этим действием они покажут свою поддержку Украине и то, что мир на ее стороне.

Политизация премии

Стоит напомнить, что премия мира вручается за значимый вклад в сплочение народов, развитие мирных инициатив и просто укрепление мира. Ее могут получать как отдельные лица, так и организации.

Всего эту награду получили 107 человек, из которых 17 были женщинами, и 24 организации. Самым юным лауреатом премии стала Малала Юсуфзай. Ей было всего 17 лет на момент награждения. А самым взрослым был 87-летний Джозеф Ротблат.

Большинство победителей премии действительно вносили большой вклад в развитие мира, но какое отношение к этому имеет Зеленский, остается загадкой, особенно учитывая, что за время его президентства ни один конфликт не был разрешен.

По словам политтехнолога и политолога Алены Август, данная премия уже давно не про мир, а про политику. Притом ту политику, которая считает единственно правильной лишь какую-то одну позицию.

«Нобелевская премия мира уже случается абсолютно не по критериям, которые были изначально заложены, когда она вручалась за какие-то великие открытия и вклад в миротворчество. Сейчас эта премия становится такой меткой, которой, к сожалению, Запад дает понять всем другим, кого они считают правым, а кого неправым», — подчеркнула эксперт «360».

Эту мысль поддержал политолог Никита Донцов, назвав происходящее очередным популизмом от европейских политиков. Притом, что вполне очевидно, что кандидатура Зеленского не лучшая.

«Он не оправдал того доверия, которое ему предлагают оказать европейские политики. Ему неоднократно предлагали различные пути мирных договоренностей, неоднократно приглашали на переговоры, и президент Путин об этом говорил, но Зеленский все эти мирные предложения отвергал. И сейчас мы видим, как он продолжает относиться к своим людям в первую очередь», — сказал Донцов «360».

Впрочем, как отметил эксперт, премия давно стала политизированной, да и с самого начала была субъективной. По некоторым дисциплинам изначально не было номинаций, потому что сам создатель негативно относился к представителям некоторых наук. Сейчас никакой объективности в этом конкурсе нет.

Лауреаты премии мира

И все же хотелось бы напомнить, кто и за какие заслуги получал эту премию раньше. Например, первым лауреатом в 1901 году стал Анри Дюнан, основавший Международный комитет Красного Креста. Он также был одним из создателей Женевской конвенции 1864 года.

Американский президент Теодор Рузвельт был награжден премией за то, что помог подписать Портсмутский договор, положивший конец русско-японской войне. Еще одной выдающейся личностью был Мартин Лютер Кинг, который сделал многое для равноправия темнокожих.

Лауреатом премии становился даже далай-лама XIV. Его наградили за а неустанную проповедь добросердечия, любви и терпимости в отношениях между людьми.

Среди российских граждан премию получали академик Андрей Сахаров в 1975 году «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства» и президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году «в знак признания его роли в мирном процессе».

Три раза премия присуждалась людям, находящимся в заключении, и однажды посмертно.