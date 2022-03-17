«Инфантильный мальчик с пристрастием к кокаину». Психологический портрет Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не был готов к задачам, которые стоят перед главой государства. Психолог Ольга Латынцева в беседе с «360» охарактеризовала украинского лидера как человека инфантильного и незрелого. А его странную мимику еще раньше связали с приемом кокаина.

Латынцева заметила, что выражение лица, телосложение, рост Зеленского — все выдает в нем «мужчину-мальчика».

«Он инфантильный мальчик. Ему лет 13. <…> Застрял в этом возрасте», — сказала она.

Ребенок, который наигрался

Поведение Зеленского психолог сравнила с действиями ребенка, который наигрался, а теперь не знает, что делать и куда спрятаться — лишь бы все решилось само собой. И таким президент Украины был изначально.

Более того, все это знали. И искали инфантильного мальчика для битья, который не станет особо осознавать, что происходит, не будет вдаваться в детали. Ему дали игрушку — он обрадовался. А какие будут последствия, неважно. Ему можно рассказать какую-то красивую историю, и он поверит Ольга Латынцева психолог

«Получается, злой дяденька показал мальчику конфетку. Тот за ней пошел, и случилось то, что случилось», — оценила Латынцева поступки Зеленского.

Она допустила, что украинский президент, вероятно, принимает алкоголь, поскольку пытается «уйти в какую-то другую реальность».

«Мужчины-мальчики всегда сбегают: уходят либо в какие-то компьютерные игры от рассвета до заката, либо могут выпивать, жаловаться, но не принимать решения. Никогда», — подчеркнула специалист.

Латынцева допустила, что Зеленскому необходима психологическая помощь. Причем нужна она была с самого начала, а теперь — тем более.

Кокаиновая мимика

Нарколог Василий Шуров отмечал, что на пресс-конференции с иностранными журналистами украинский лидер вел себя неподобающим для уровня мероприятия образом: был неусидчив, ерзал, тер лицо, веки держал полуопущенными и не фиксировал взгляд. Чтобы понять заданные вопросы, Зеленскому приходилось прилагать определенные усилия.

«Из анамнеза, из окружения мы знаем, что человек очень давно увлекается кокаином», — говорил специалист.

Именно поэтому человек может сначала быть энергичным и бодрым, а после прекращения действия психостимуляторов — наоборот, с трудом концентрироваться и удерживать внимание.

Зеленский, по мнению российского политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, переживает личную трагедию. «Украинского Трампа» просто использовали, не позволив ему сделать Ukraine great again.

Он, наверное, сейчас испытывает фрустрацию, которую я никому не пожелаю пережить. <...> Его обманули, его использовали, и он войдет в историю как человек, разрушивший страну Дмитрий Дробницкий нарколог.

Все выступления Зеленского, подчеркнул политолог, не имеют отношения к развитию мировой ситуации. Ольга Латынцева тоже отмечала, что относится к Зеленскому с жалостью.