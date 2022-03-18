Евросоюз отправил Украине 300 миллионов евро

Еврокомиссия отправила Украине 300 миллионов евро в рамках макроэкономической поддержки. Об этом сообщил заместитель главы ЕК Марош Шефчович, сообщил ТАСС.

Таким образом, впервые в своей истории Евросоюз финансирует поставку вооружения другой стране в ходе конфликта.

Всего Еврокомиссия запланировала в 2022 году перевести 1,2 миллиарда евро.

Ранее в Версале прошел неформальный саммит лидеров стран ЕС по Украине. По его итогам было решено, что Еврокомиссия рассмотрит украинскую заявку на вступление в ЕС и даст по ней заключение.

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен решением ЕС по статусу заявки на вступление в организацию. Он призвал решать этот вопрос активнее.