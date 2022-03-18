Спецоперация на Украине, день 23-й. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается уже 23-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

09:21 За сутки из Мариуполя эвакуировали 425 человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

09:19 ⚡️ Представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом.

08:56 Украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Фрунзе, сообщили в ЛНР.

08:14 ❗️ Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в СЦКК.

07:30 ВСУ пять раз за сутки обстреляли населенные пункты ЛНР, обесточен и поврежден Стахановский завод ферросплавов.

06:00 Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов.