Политики из Европы выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира

Группа европейских политиков выдвинула украинского президента Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Письмо с предложением появилось на специальном сайте.

В группу вошли бывшие и действующие министры европейских государств, а также депутаты. Они считают, что сейчас самое время поддержать жителей Украины и президента Зеленского. В связи с этим политики попросили продлить процедуру выдвижения кандидатов до 31 марта.

«Мы считаем, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на их стороне. Поэтому мы смиренно призываем вас, комитет, рассмотреть продление процедуры выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года, чтобы обеспечить возможность выдвижения кандидатуры на Нобелевскую премию мира для президента Зеленского и народа Украины», — говорится в обращении.

Политики отметили, что осознают: это является нарушением процедуры, однако они считают, что этот оправдан нынешней беспрецедентной ситуацией.

Главы некоторых стран, в числе которых президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, в этом году должны получить Нобелевскую премию мира, считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Нобелевская премия мира — это награда, которая каждый год присуждается Нобелевским комитетом организациям и физическим лицам, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.