Зеленский усмотрел в действиях Красного Креста попытку «поставить крест на украинцах»

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста за запрет использовать их эмблему на транспорте, который выполняют гуманитарные миссии. Зеленский усмотрел в этом стремление «поставить крест на украинцах».

«Мне сказали, что международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает, как будто это их собственность, и это показательно. Это говорит очень много, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим, и я этого не допущу», — процитировало Зеленского РИА «Новости».

Ранее украинский президент заявил, что готов обсуждать с Россией вопросы признания Крыма, ДНР и ЛНР. Зеленский подчеркнул, что для него самым важным является то, «как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины», уточнили «Известия».

Также Владимир Зеленский признался, что «охладел» к НАТО, как только стало ясно, что Альянс не готов принять Украину, потому что «боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией».

Еще одним громким заявлением украинского лидера 8 марта стало обвинение Запада в отказе закрыть небо и предоставить стране самолеты — именно на Запад Зеленский возложил ответственность за гибель мирного населения Украины.