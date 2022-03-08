Зеленский усмотрел в действиях Красного Креста попытку «поставить крест на украинцах»
Президент Украины Зеленский возмутился запрету Красного Креста использовать эмблему страны на «гуманитарном» транспорте
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста за запрет использовать их эмблему на транспорте, который выполняют гуманитарные миссии. Зеленский усмотрел в этом стремление «поставить крест на украинцах».
«Мне сказали, что международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает, как будто это их собственность, и это показательно. Это говорит очень много, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим, и я этого не допущу», — процитировало Зеленского РИА «Новости».
Ранее украинский президент заявил, что готов обсуждать с Россией вопросы признания Крыма, ДНР и ЛНР. Зеленский подчеркнул, что для него самым важным является то, «как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины», уточнили «Известия».
Также Владимир Зеленский признался, что «охладел» к НАТО, как только стало ясно, что Альянс не готов принять Украину, потому что «боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией».
Еще одним громким заявлением украинского лидера 8 марта стало обвинение Запада в отказе закрыть небо и предоставить стране самолеты — именно на Запад Зеленский возложил ответственность за гибель мирного населения Украины.