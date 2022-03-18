Выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию мира прокомментировали в России

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал свое мнение по поводу выдвижения президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом написал Life.

По его словам, для западного мира любой человек, борющийся с «русским варварством», является своим.

«Зеленский меньше всего похож на кандидата в миротворцы хотя бы потому, что он является одним из участников военного конфликта. Второй момент заключается в том, что деградация всех этих премий и общественного мнения на Западе зашла очень далеко», — пояснил он.

Брутер также отметил, что Запад может выдвинуть на эту премию даже руководителя отряда пронацистских боевиков и назвать его миротворцем. То есть западные страны, на его взгляд, давно оценивают все события через призму собственной выгоды.