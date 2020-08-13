Все средства хороши. Чем отличаются войны за порядок в США, Франции и Белоруссии

С началом массовых протестов в Белоруссии силовики впервые опробовали на гражданах резиновые пули. Также в ход против митингующих идут светошумовые гранаты и обычные зуботычины. Сотни людей поступают с травмами в больницы, есть первые погибшие. О том, как действует белорусский ОМОН в сравнении с коллегами из США и Франции — в обзоре «360».

Арсенал средств борьбы с участниками массовых беспорядков примерно одинаков во всем мире. «Космонавты» (сотрудники спецподразделений в полной амуниции) используют так называемое нелетальное оружие. Оно предназначено для того, чтобы оттеснить разгоряченную толпу, не убив и не причинив серьезного вреда здоровью. Для этого используются полицейские дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водяные пушки и другие средства.

США

Недавние протесты в США спровоцировало убийство при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Массовое движение за права чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») с мая проводит многотысячные демонстрации против полицейского произвола. Большинство акций проходят мирно, однако группы радикалов повсеместно устраивают погромы и грабежи.

Полиция действует по-разному, в зависимости от штата. Где-то силовики братаются с протестующими, где-то жестко подавляют беспорядки.

В начале августа Amnesty International сообщила, что только за первые десять дней протеста полицейские в 34 штатах применили слезоточивый газ безо всякой необходимости. В 15 штатах и в столице страны использовались газовые баллончики. Это вынуждало демонстрантов снимать защитные маски, чтобы промыть лицо. В условиях пандемии им грозила дополнительная опасность.

Франция

Протесты во Франции вспыхнули в конце 2018 года как ответ на планы властей повысить стоимость дизельного топлива. Отличительным признаком демонстрантов стали автомобильные светоотражающие жилеты, из-за чего движение получило свое название «Желтые жилеты». Администрация президента Эммануэля Макрона довольно быстро пошла митингующим на уступки, однако выступления продолжались весь следующий год.

Радикальные демонстранты кидали в полицейских камни и коктейли Молотова. Полиция в ответ использовала водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Белоруссия

В отличие от Западной Европы и США белорусские омоновцы применяют силу главным образом против мирных демонстрантов — разбивают стекла водителям, сигналящим в знак солидарности с митингующими, стреляют в упор по активистам, избивают их, задерживают журналистов. Один из неадекватов даже угрожал прохожим гранатой, когда задерживал подростка.

Власти ЕС и США призвали белорусские власти остановить насилие.