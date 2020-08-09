Участники протестов в Бейруте атаковали здания двух министерств

Между демонстрантами и ОМОН снова началось противостояние. Протестующие начали кидать в правоохранителей камни, в ответ силовики начали стрелять гильзами со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу. Несколько человек получили ранения.

Пришедшие на переговоры с участниками протестов депутаты парламента Ливана успеха не добились и вынуждены были уйти.

Командование Ливанской армии выпустило официальное предупреждение, что нарушающие правила мирной демонстрации активисты, а также участники погромов могут получить серьезные ранения, если армия откроет огонь. Военные призвали вернуться к мирной форме протеста.

Акции против властей страны начались в минувшую субботу, 8 августа. Жители Бейрута вышли к зданию правительства Ливана с требованием отставки правительства, допустившего страшный взрыв в порту города. Все это переросло в беспорядки, в ходе которых участники ворвались в здания четырех министерств и устроили там погромы.

В воскресенье активисты распространили в социальных сетях призывы с лозунгами «Постройте виселицу, потому что наш гнев не закончится в один день» и «Не сдавайтесь».

Протесты в Ливане начались еще в прошлом году. В итоге в отставку ушло правительство Саада Харири. Новый премьер-министр страны Хассан Дияб граждан также не устроил. Он обещал провести реформы, чтобы помочь стране выбраться из серьезного экономического кризиса. Однако с началом пандемии он объявил дефолт. Переговоры о кредитах с международным валютным фондом ни к чему не привели. Летом протесты продолжились.

В минувший вторник, 4 августа, в порту Бейрута взорвались несколько тонн аммиачной селитры, конфискованной шесть лет назад. Погибли более 150 человек. Половина города оказалась разрушена. Без жилья остались около 300 тысяч жителей. Власти оценили нанесенный ущерб в 15 миллиардов долларов. Ближайшие две недели в городе будет действовать режим чрезвычайного положения.