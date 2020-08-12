Третья ночь протестов в Минске. ОМОН пошел вразнос

Сообщение об акциях протеста в Белоруссии 11 августа поступали гораздо реже, чем накануне. Если раньше митингующие сообщали о перебоях с интернетом, то сейчас они говорят, что его в республике нет вообще, как и сотовой связи.

Вечером, как и обещали, демонстранты снова вышли на улицы белорусских городов. Протестующие в Минске рассредоточились по окраинам города, так как задержания в центре начались почти сразу после 17:00.

Силовики еще при свете дня начали сбивать дубинками зеркала с сигналящих машин, и избивать водителей автомобилей, которых вытаскивали из салона. Есть несколько сообщений о нападениях на байкеров.

Из Жлобина и Слуцка поступили сообщения о том, что омоновцы задерживали граждан, вышедших из магазинов и ловили по дворам детей.

Появилась масса сообщений о нападениях на журналистов. Жестко задержали репортеров с Onliner. Корреспондент AP рассказал, что у фотографов отнимают карты памяти, а журналисту ВВС омоновцы пытались разбить камеры. Фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц рассказал, что люди в черном разбивают камеры и срывают бейджи с представителей прессы.

В Каменной Горке двое силовиков на улице избили 15-летнего подростка и угрожали прохожим гранатой. В районе продолжаются столкновения, силовики таранили машины жителей белорусской столицы.

В Уручье, по сообщениям очевидцев к голове байкера приставили пистолет и жестоко избили. Сотрудники ГАИ также вытаскивают из машин водителей и бьют их. В районе были слышны выстрелы и мощные взрывы.

Каменная Горка. Источник фото: t.me/lifeytnews

В Серебрянке силовики выстроились в цепь и пошли на построенные минчанами баррикады. В ходе столкновений загорелся магазин «Табакерка».

Если раньше, жители Белоруссии как-то пытались договориться с силовиками, то этой ночью все кардинально изменилось. В Каменной горке на группу силовиков, избивавших парня, с балконов сбросили дверь. В каждом дворе, в который входили силовики, их встречали проклятьями и криками: «Позор!». В ответ некоторые из них стреляли в жителей столицы.

В Сети появилось видео, на котором омоновцы поймали прячущихся в кустах молодых людей, посадили их на остановку и расстреляли резиновыми пулями.

В Жабинке почти сожгли милицейский автобус, забросав его бутылками с коктейлем Молотова.

Серебрянка, баррикады. Источник фото: t.me/lifeytnews

В Москве перед посольством Белоруссии продолжились пикеты, во время которых люди кричали? «Диктатор, уходи!». Полиция попросила митингующих не собираться под стенами дипмиссии. Они послушно перешли на другую сторону дороги и продолжили демонстрацию.

Евросоюз объявил президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально пригрозили минским властям санкциям.

Видеоблогер Юрий Дудь в своем Telegram-канале обратился к белорусским силовикам. Он сообщил, что целый день смотрит на то, как они бьют безоружных людей на улицах республики. Тележурналист предположил, что после всего произошедшего единственной перспективой президента республики Александра Лукашенко будет ненависть собственного народа и тотальная международная изоляция.

«Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и — теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?» — написал Дудь.

«Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола», — добавил он.

Продолжится ли противостояние завтра, неизвестно.