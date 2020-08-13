МВД Белоруссии заметило утрату массовости беспорядков

Акции протеста в Белоруссии уже не такие масштабные, как в первые два дня, но люди по-прежнему настроены очень агрессивно по отношению к сотрудникам в форме. Об этом заявили в пресс-службе МВД страны.

«Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, с 9 по 13 августа в ходе беспорядков пострадали 103 правоохранителя, 28 из них отправили в больницы.

Также, как рассказала Чемоданова, в Минске участники беспорядков перекрывали улицы, из-за этого общественный транспорт ходил с перебоями. За последние сутки пришлось задержать около 700 человек.

Между тем Следственный комитет Белоруссии уверен в том, что массовые акции организовали специально обученные люди, которые и командовали толпой. Следователи попросили людей делиться видеозаписями — так оперативные службы быстрее найдут участников беспредела.

Ранее агентство Nation News сообщало о том, что Белоруссия стала темой телефонного разговора Путина и Макрона.