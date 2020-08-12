Сотрудники МВД Белоруссии признались, что им пришлось стрелять на поражение

Пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что силовикам пришлось открыть огонь на поражение боевыми патронами. Это случилось в Бресте.

«На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Она отметила, что в инциденте ранили одного человека.

Также Чемоданова рассказала о том, что на сотрудников в форме нападали несколько человек, из них пятеро — на автомобилях. Всего за ночь пострадали 14 сотрудников МВД, еще 51 из числа жителей страны обратились за медицинской помощью в больницы и травмпункты.

Всего за последние сутки в городах Белоруссии задержали более тысячи человек, подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых силовики разгоняют мирных жителей из дворов, улиц и остановок общественного транспорта в спальных районах Минска. Столкновения с милицией продолжаются уже третий день подряд.