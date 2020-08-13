«Хватит нас бить». Белоруссия вышла на мирные протесты

В белорусских городах женщины вышли на акции протеста из-за насилия. В белой одежде и с белыми цветами в руках они встали цепью в знак солидарности с теми, кто участвует в митингах, охвативших страну после президентских выборов.

Почти 250 женщин встали в Минске около Комаровского рынка. Активистки сообщили, что выступают за мирный протест. В предыдущие дни они помогали тем, кто вышел на демонстрации, чтобы высказать свой протест из-за фальсификации результатов выборов. Они оставляли в подъездах еду, медикаменты. Многие женщины вышли с плакатами: «Хватит нас бить!».

Примерно через час после начала акции появилась милиция. Задержаний не было, после объявления в рупор об ответственности перед законом женщины разошлись, оставив цветы и заложив руки за голову.

Подобный акции состоялись и в других районах минской столицы — в Уручье, Серебрянке, Малиновке, около станции метро «Каменная Горка» и ЦУМа. Там милиция также не стала вмешиваться в их проведение.

«Цепи солидарности» состоялись и в других городах республики — в Лиде, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске, Барановичах, Жлобине, Слуцке, Дзержинске, Солигорске, Пинске, Марьиной Горке, Столбцах, Жодино и других городах. Сотрудники ОМОНа забрали и увезли в неизвестном направлении несколько девушек в Могилеве, Смолевичах и Витебске.

По данным ТАСС, 12 августа впервые за последние дни был восстановлен доступ в интернет. Некоторые операторы электросвязи заявили о перерасчете абонентской платы и возврате денег за время, когда Сеть была недоступна.

В целом количество протестующих и одиночных стычек с силовиками заметно уменьшилось. Были сделаны единичные задержания и зафиксированы небольшие столкновения.

Однако из регионов продолжают поступать сообщения о нападениях, в основном, силовиков сбивают автомобилями. Следком Белоруссии возбудил по этим фактам 17 уголовных дел.

По самым скромным подсчетам, ущерб от волнений превышает 500 тысяч белорусских рублей (около 14,9 миллионов российских рублей). В городах республики разломаны и повреждены дорожные знаки, рекламные тумбы, светофоры, скамейки и мусорные баки. Из них протестующие делали баррикады.

В этот же день в Минске состоялось совещание членов Совета безопасности республики под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он потребовал обеспечить безопасность граждан и защиту конституционного строя. Лукашенко заявил, что протесты направляются из-за рубежа, а самих демонстрантов назвал безработными и людьми с криминальным прошлым.

«Нет работы, значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — сказал он.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных результатов голосования на выборах президента. Александр Лукашенко набрал 80,8% голосов избирателей, его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Белорусы сочли эти результаты сфальсифицированными. По данным альтернативных подсчетов Тихановская набрала 79,69% голосов. Белорусская оппозиция не признала итоги выборов и обратилась в ЦИК республики.

По данным МВД Белоруссии, за двое суток протеста были задержаны более пяти тысяч человек. В больницы поступили около 200 человек, но точное количество страдавших неизвестно. Минздрав республики сообщил, что погибших на акциях протестов нет.