Протесты в Гонконге обречены на провал. Их просто раздавят

В Гонконге возобновились акции против центральных властей страны. Причиной стал противоречивый закон о национальной безопасности, который все-таки принял Китай. Документ, в частности, предусматривает жесткие наказания за сепаратизм и подрыв авторитета руководства государства. Похоже, сопротивление Гонконга обречено на провал даже с учетом, что ему сочувствуют в Европе.

Беспорядки и новый закон

На улицы вышли тысячи человек. Они строили баррикады и даже захватили торговый центр. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы. 400 протестующих задержали, семеро правоохранителей пострадали.

Так народ отреагировал на принятие закона о национальной безопасности. Он вводит уголовную ответственность за деятельность, направленную на отделение Гонконга, подрыв власти Пекина, а также за сотрудничество с нежелательными иностранными организациями. Теперь за это можно попасть в тюрьму пожизненно. Закон приняли к исторической дате — 23-й годовщине передачи административного района от Великобритании КНР.

Имидж властей

После принятие документа на руководство Китая обрушился шквал критики. В Британии в МИД даже вызвали посла КНР — для разъяснений. По словам Бориса Джонсона, руководство Китая своими действиями нарушают декларацию об автономии административного района. Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, назвал принятый закон «оскорблением всему миру».

В попытках реабилитироваться правительство Гонконга наняло лондонское агентство Consulum. Оно должно представить административный район местом, где хорошо жить, созидать, а также куда выгодно инвестировать. Сумма контракта на год — пять миллионов фунтов (почти 440 миллиардов рублей).

Стоит отметить, что именно эта организация работала с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, по данным некоторых СМИ, причастен к гибели журналиста Джамала Хашукджи.

Что будет дальше?

«Мы не знаем, что произойдет. Но не думаю, что мы увидим много протестов. Их сейчас действительно подавляют. Многих протестующих уже арестовали и посадили на долгое время. Думаю, люди будут бояться протестовать. Это все может уйти в подпольные какие-то протесты, но публично…это будет сложно, потому что митингующие могут попасть в тюрьму», — заявил в разговоре с «360» политолог Дэниел Уорнер.

Он уверен, что это все часть политики Китая, который становится более агрессивным. Китай со временем смог заполучить больше контроля над Гонконгом. Однако сделать с этим ничего нельзя.

Протестующие проиграют в любом случае, потому что сейчас их могут арестовать и даже приговорить к пожизненному заключению. Этот закон имеет очень большую силу. Не думаю, что в Гонконге сейчас возможен переворот. В последний раз, когда жители пытались этим угрожать, Китай почти отправил туда армию Дэниел Уорнер политолог.

Сейчас, уверен Уорнер, будет меньше публичных демонстраций. Гонконг будет все больше походить на часть Китая. А люди будут бояться критиковать Пекин.