Восемь лет блокады позади. Уничтожение дамбы на Северо-Крымском канале спасло полуостров от засухи

Северо-Крымский канал в Крыму начал наполняться спустя почти восемь лет блокады полуострова. В последние годы его жители сталкивались с постоянным дефицитом воды. Ряд ученых и экспертов даже опасались, что запасов хранилищ не хватит. Однако теперь Днепр полностью обеспечит полуостров и поможет развиваться сельскому хозяйству в засушливое время.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин начал проводить спецоперацию на Украине. Она заключается в том, что силы Минобороны наносят высокоточные удары по военным объектам соседней страны. Армия РФ вышла к Херсону и разрушила дамбу, которая восемь лет перекрывала подачу воды в Крым с Украины. Кроме того, военные взяли под контроль узел в Новой Каховке, завершив таким образом восьмилетнюю водную блокаду.

Часть Северо-Крымского канала на полуострове стала постепенно наполняться водой. Сейчас ее хватает для того, чтобы заполнить водохранилище около завода в Армянске, который производит двуокись титана. Уже с мая на территории полуострова начнется полив.

Пока что в Крыму подготавливают гидротехнические узлы и обследуют русло канала. Воду в республику подадут после окончания всех работ.

Шанс на восстановление

Поступающая из Днепра вода обеспечит республику и поможет ей развиваться. Эколог Илья Рыбальченко напомнил «360», что Крым уже долго живет без водоснабжения из Днепра. Тем не менее власти полуострова смогли решить эту проблему. У людей есть питьевая вода, а системы полива продолжают работать. Потоки воды теперь помогут развивать сельское хозяйство.

Любой, кто был в Крыму, видел, что в нем большое количество садов и виноградников. Это исключительно зеленый регион, поэтому вода не будет лишней Илья Рыбальченко.

Вода из Днепра также восстановит экосистему в регионе. Рыбальченко напомнил, что ее перекрытие привело в том числе и к нашествию медуз в Азовском море.

Подача воды в Северо-Крымский канал во время водной блокады и после. Источник фото: «РИА Новости»

Магистр экологии и природопользования, технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса подтвердил, что воды из Днепра будет достаточно для деятельности полуострова. Несмотря на это, он не исключил, что она может быть некачественной.

«Проведут дополнительную очистку воды и минимизируют риски загрязнений <…> Каких-то сложностей не надо ожидать, но, как всегда при прорыве дамбы, будет муть. Через какое-то время отложения осядут на дно», — рассказал он.

Эколог Рыбальченко также не исключил, что в воде из Днепра могут быть вредные загрязнения, но в небольших количествах. Он подчеркнул, что сейчас эту проблему удалось решить.

Полная водная блокада

Потребность Крыма в воде обеспечивалась за счет Северо-Крымского канала, идущего от Днепра. Но Украина заблокировала поставку воды из реки на полуостров после его вхождения в состав России в 2014 году. Сначала фермеры из Херсонской области создали дамбу из мешков песка и металлоконструкций. В 2015 году в Харьковской области начали строить новую плотину. Местные власти утверждали, что она нужна для того, чтобы снабжать хозяйства на юге Херсонской области.

Подача воды в Северо-Крымский канал во время водной блокады и после. Источник фото: «РИА Новости»

В 2017-м Украина открыла дамбу. Но оказалось, что она не готова к эксплуатации. Плотину не достроили, а шлюзы были закрыты.

Проблему с водоснабжением Крыма решали за счет подземных источников и хранилищ естественного наполнения. Из-за малого количества осадков за последние годы они нередко мелели, и жители постоянно сталкивались с дефицитом воды. Подачу из хранилищ сокращали практически в два раза, а в некоторых частях Крыма даже вводили режимную подачу. Снабжение Симферополя осуществлялось за счет артезианских источников. Наиболее остро эта проблема стояла в Севастополе и ближайших поселках. Ученые даже опасались, что воды в хранилище может не хватить для населения.

В марте запустили Бештерек-Зуйский водозабор, благодаря которому город перевели на новый график подачи воды с шести утра до полуночи. В Азовском море начали бурить скважины.

Уже летом временная дамба в Херсонской области начала прорываться и на полуостров попадала вода из Днепра. Дело в том, что мешки, из которых ее сделали, разрывались и сползали вниз. Однако местные жители беспокоились из-за качества воды. Депутат Госдумы Андрей Козенко предполагал, что в потоках могут быть загрязнения.