Северо-Крымский канал еще больше наполнился водой

Часть Северо-Крымского канала, которая находится на севере полуострова, сейчас активно наполняется водой. Она пришла с Украины после подрыва дамбы, построенной в русле канала. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Канал активно наполняется водой», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, ею можно наполнять водохранилище, которое находится около завода в Армянске. Предприятие занимается производством двуокиси титана. При этом полив на территории Крыма начинается только в мае.

«К 15 апреля все [для организации полива] должно быть готово», — добавил Телиженко.

Власти Крыма 3 марта рассказали, что около Армянска в русле Северо-Крымского канала появилась вода. Она пришла на полуостров самотеком в результате подрыва украинской дамбы.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, российские войска разблокировали Северо-Крымский канал после выхода к Херсону.