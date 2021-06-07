Вода из Днепра протекла в Крым через дамбу. Но ей лучше не пользоваться

В Херсонской области временная дамба на Северо-Крымском канале начала разрушаться. Благодаря этому вода из Днепра потекла на Крымский полуостров. Временная дамба из мешков и металлоконструкций была частью водной блокады республики. А новая бетонная плотина оказалась недостроенной.

В Херсонской области временная дамба, построенная на Северо-Крымском канале, начала разрушаться. Из-за этого вода из Днепра стала течь на полуостров.

Местные жители заметили, что плотина не сдерживает напор воды из реки и та протекает теперь в Крым. Мешки, из которых сделана плотина, стали разрываться и сползать вниз. Выяснилось, что не все люди поддерживают водную блокаду полуострова, ведь у некоторых в регионе живут члены семьи.

Потекшая с Украины вода вызвала настороженность в Крыму. Депутат Госдумы от республики Андрей Козенко предположил, что вода может быть загрязненной. В 2014 году в Крыму была угроза химического заражения воды в Северо-Крымском канале и в Симферопольском водохранилище. Диверсантов, которые хотели заразить воду, смогли поймать.

Сам парламентарий считает разрушение плотины показательным примером для всей украинской инфраструктуры.

Загрязнение воды

Ранее о повышенной концентрации радионуклидов в воде Северо-Крымского канала заявляли сотрудники севастопольского Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН. Специалисты считают, что и до этого вода, поступающая в Крым, не отличалась чистотой. Гидролог Михаил Болгов объяснил «360», что вся вода, которая идет в Каховское водохранилище на юге Украины недалеко от Крыма, находится в самой нижней цепочке днепровских водохранилищ.

Это водохранилище собирает все отходы, которые идут в Днепр со сточными водами, поэтому вода там не лучшего качества Михаил Болгов.

Специалист исключил какое-либо влияние зараженной воды из чернобыльской зоны, поскольку основная часть захоронена на киевских водохранилищах.

История блокады

До 2014 года на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала потребности жителей в пресной воде. После вхождения Крыма в состав России местные фермеры построили плотину в Херсонской области. Они использовали мешки с песком и металлоконструкции. Изначально предполагалось, что дамба будет временной.

В 2015 году в Харьковской области, в нескольких километрах от старой плотины, началось строительство новой дамбы. По мнению местных властей, причиной для строительства стала необходимость восстановить водоснабжение фермерских хозяйств на юге Херсонской области, написал РБК.

Спустя два года Украина открыла новую дамбу на канале. Шлюзы на ней сейчас закрыты, но сама плотина не достроена и не готова к эксплуатации, сообщил украинский Пятый канал.

Проблему водоснабжения в Крыму стали решать за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Но за последнее время из-за малого количества осадков они обмелели. Дефицит воды привел к тому, что в некоторых частях полуострова ввели подачу воды по режиму. А водоснабжение в Симферополе перевели на артезианские источники.

Для решения проблемы в марте этого года запустили Бештерек-Зуйский водозабор, сообщило РИА «Новости». Так появилась возможность с 24 апреля перевести город на новый график подачи воды с шести утра до полуночи. В Азовском море также начали бурить скважины на дне, где могут быть запасы пресной воды.