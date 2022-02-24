Аксенов заявил о завершении водной блокады Крыма
Глава Крыма Аксенов: действия российских военных позволили вернуть подачу воды в Крым
В Крыму, благодаря выходу российских войск к Херсону и разблокировке Северо-Крымского канала, восстановили подачу воды. Полуостров справился с водной блокадой.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об этом в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что вооруженные силы РФ взяли под контроль узел в Новой Каховке.
«[Водная блокада Крыма] фактически закончилась. <…> Националистами была создана искусственная преграда — „баррикада“ из песка в 16 километрах от Крыма», — сказал Аксенов.
По его словам, вода на полуостров не поступала из-за этого. Теперь ситуацию контролирует Минобороны РФ.
Россия 24 февраля начала спецоперацию в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она носит вынужденный характер. Российские войска, заявлял официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, в том числе вышли к Херсону.