Аксенов заявил о завершении водной блокады Крыма

В Крыму, благодаря выходу российских войск к Херсону и разблокировке Северо-Крымского канала, восстановили подачу воды. Полуостров справился с водной блокадой.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об этом в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что вооруженные силы РФ взяли под контроль узел в Новой Каховке.

«[Водная блокада Крыма] фактически закончилась. <…> Националистами была создана искусственная преграда — „баррикада“ из песка в 16 километрах от Крыма», — сказал Аксенов.

По его словам, вода на полуостров не поступала из-за этого. Теперь ситуацию контролирует Минобороны РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она носит вынужденный характер. Российские войска, заявлял официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, в том числе вышли к Херсону.