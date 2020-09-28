Стало известно, как преодолеют дефицит воды в Крыму

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что власти уже разработали целый комплекс мер, которые необходимы для преодоления дефицита воды в Крыму. Речь идет как о долгосрочных, так и о первоочередных действиях.

Ограничения по водоснабжению и подаче воды по графику постепенно ввели в Симферополе и еще 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Проблемы начались с 24 августа — виной стала засуха и три обмелевших водохранилища.

Подачу воды из водохранилищ в город сократили практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров. В регионе ввели почасовые графики подачи воды — ее включают только утром и вечером.

«Мы сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала», — сообщил Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Он отметил, что в этом году в Крыму выпадало мало осадков, было необычно засушливое лето. Вице-премьер подчеркнул, что в естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому необходимо заняться подземными источниками.

Ранее 85% потребностей Крыма в воде обеспечивала Украина за счет идущего от Днепра Северо-Крымского канала. Он идет по территории Херсонской области Украины и Крыма. Киев в одностороннем порядке прекратил подавать воду на полуостров после присоединения Крыма к России. Жители получали воду из водохранилищ естественного наполнения, однако в последний год они существенно обмелели из-за недостаточного количества осадков.