Вода с Украины стала поступать в Крым. Видео

Вода появилась в Северо-Крымском канале у Армянска. Это произошло после подрыва дамбы, возведенной на Украине. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы (которая находилась в нескольких десятках километров от границы с Крымом — прим. ред.). Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр [в Новой Каховке] не открывались», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, работы по подготовке гидротехнических узлов и по обследованию русла канала продолжаются. Подача воды на полуостров произойдет после их окончания.

Официальный представитель Минобороны РФ , генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что выход российской армии к Херсону дал возможность разблокировать Северо-Крымский канал.