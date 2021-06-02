Вирус из пробирки. Почему важно знать, как появился COVID-19

Спустя почти полтора года после обнаружения COVID-19 в Ухани вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. В последние недели теория о том, что пандемия могла начаться с утечки из китайской лаборатории, вновь стала набирать обороты. Ее изучают американская и британская разведка. Найти настоящий источник вируса важно, чтобы избежать повторения пандемии.

Две теории

Задача при поиске истоков COVID-19 в том, чтобы понять: был ли вирус создан в лаборатории или появился естественным путем. Сторонники первой теории указывают на то, что в Ухани, где впервые обнаружили ковид, есть крупный центр биологических исследований.

Уханьский институт вирусологии (WIV) изучает коронавирусы у летучих мышей более 10 лет. А его лаборатория расположена всего в нескольких километрах от рынка Хуанань, где возник первый кластер инфекций. Сторонники теории говорят, что утечка вируса могла — специально или случайно — произойти в лаборатории, откуда он попал на рынок и распространился по миру.

Спорная гипотеза впервые появилась на заре пандемии. Ее активно продвигал тогдашний президент США Дональд Трамп. Некоторые заходили так далеко, что называли коронавирус формой биологического оружия. Тем временем большинство СМИ, политиков и ученых отбрасывали эти предположения как теории заговора.

Вторая теория заключается в естественном происхождении вируса. До последнего времени большинство утверждали, что мы имеем дело с вирусом из дикой природы, который распространяется естественным путем от животных без участия каких-либо лабораторий.

Сторонники гипотезы о естественном происхождении говорят, что COVID-19 возник у летучих мышей, а затем перешел к людям, скорее всего, через другое животное. Эту идею поддержал и отчет ВОЗ, где говорилось, что «весьма вероятно», что ковид добрался до людей от летучих мышей через промежуточного носителя.

Однако по сей день ученые не обнаружили вирус, соответствующий генетическому составу COVID-19, ни у летучих мышей, ни у других животных.

В дело вступает разведка

Внимание к теории о лабораторном происхождении вернулось после того, как в СМИ попал секретный отчет американской разведки. Как сообщил Би-би-си, из него стало известно, что трое исследователей из лаборатории Ухани лечились в больнице в ноябре 2019 года, незадолго до того, как вирус начал заражать людей в городе.

После этой новости некоторые ученые, когда-то скептично относившиеся к этой идее, изменили свое мнение. А администрация Байдена, до этого закрывшая расследование по данной теории, дала новые указания своей разведке. Американский президент приказал усилить сбор данных о происхождении СОVID-19. Результаты разведка должна представить в течение 90 дней.

Британская разведка также стала рассматривать вариант утечки вируса из лаборатории.

Мнение ученых

Казалось, что расследование ВОЗ поможет разобраться во всем, но после него появилось больше вопросов, чем ответов.

В начале 2021 года группа ученых вылетела в Ухань с целью расследования источника пандемии. Исследователи пробыли там 12 дней, посетили лаборатории и пришли к выводу, что теория утечки «крайне маловероятна».

Однако часть ученых ставит под сомнение их выводы. Би-би-си передает, что видная группа ученых раскритиковала отчет ВОЗ. По ее мнению, ВОЗ недостаточно серьезно отнеслась к теории лабораторных утечек. В ответ на объемный отчет в сотни страниц пришел отказ на пару листов бумаги. В журнале Science Magazine ученые призвали к серьезному отношению к гипотезам и о естественном, и об искусственном происхождении вируса.

Даже генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что все гипотезы остаются открытыми и нуждаются в дальнейшем изучении.

Академик РАН Виталий Зверев в разговоре с «360» отметил, что у вируса довольно высокий процент гомологии с вирусом, находящимся в летучих мышах, и многое указывает на его естественное происхождение. Подобные истории происходят не первый раз. Например, можно вспомнить вирус хендра, чьим природным носителем являются плодоядные летучие мыши. От них вирус перешел на лошадей, ставших промежуточным носителем, а затем и на людей, для которых он может быть смертельным.

«Пока никаких серьезных оснований предполагать, что это искусственно созданный вирус, нет», — подчеркнул академик.

Зачем знать?

Понять происхождение вируса важно для того, чтобы предотвратить повторение чего-то подобного. Если вирус действительно передался к нам от животных, то это повлияет на сельское хозяйство и эксплуатацию дикой природы. Ярким примером была Дания, где из-за опасения по поводу распространения вируса через разведение норок уничтожили миллионы особей.

Если окажется, что вирус возник вследствие утечки или через цепочку замороженных продуктов, то это повлияет на международную торговлю.

По мнению Зверева, важно то, что мы уже знаем структуру и механизм действия вируса. Его происхождение интересно с научной точки зрения, но большой практической роли не играет. Другое дело, что надо следить за популяциями мышей и других животных, у которых может быть коронавирус, чтобы не появился новый.

Реакция Китая

Если происхождение вируса все же окажется лабораторным, то это может повлиять на отношение мира к Китаю и еще больше усугубить его отношения с США. Пока власти Китая такие теории называют клеветой и выдвигают собственные предположения. Например, что коронавирус мог проникнуть через продукты питания из другой страны. Вирус мог попасть в Ухань через привезенное замороженное мясо из Китая или Юго-Восточной Азии.

Профессор МГИМО и политолог Елена Пономарева отметила, что обвинение Китая в создании ковида очень вероятно. США сейчас вступили в агрессивную фазу давления на страну и будут пытаться бить по ней всеми способами. Это идеальная возможность ослабить позиции Китая на политической арене, и США этим воспользуются.