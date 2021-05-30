Британская разведка допустила лабораторное происхождение коронавируса

Британская разведка изменила взгляд на версию о лабораторном происхождении коронавируса. Если раньше МИ-6 считала это маловероятным, то теперь такой вариант стал правдоподобным.

Переоценка возможности лабораторной утечки коронавируса произошла появилась после того, как в СМИ были опубликованы данные о том, что несколько ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года, сообщила The Sunday Times.

К версии об искусственном происхождении коронавируса, по данным издания, начала склоняться и американская разведка. Спецслужбы США получили указания президента Джо Байдена усилить сбору данных о природе СОVID-19. Результаты разведка должна представить в течение 90 дней.

По данным The Sunday Times, распоряжение было отдано после того, как несколько ученых пожаловались на то, что им не давали говорить о вероятности лабораторной утечки вируса, приравнивая чуть ли не к сторонникам теории заговора.

Накануне об искусственном происхождении коронавируса заявили ученые из Норвегии и Великобритании. По словам специалистов, результаты их исследования отказались публиковать крупные научные издания. Из-за этого им пришлось обнародовать измененную версию своей работы.