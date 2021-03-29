ВОЗ допустила, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане

Эксперты ВОЗ пока не определили роль рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане в распространении коронавируса. Международная группа организации предположила, что источником COVID-19 мог быть не он.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет экспертов. В нем сказано, что многие первые случаи заболевания COVID-19 действительно связаны с рынком «Хуанань», однако такое же число случаев связано с другими рынками, а некоторые — не связаны.

«Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года — ред.) может составлять случаи, не связанные с рынком „Хуанань“, что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок „Хуанань“ не был первоначальным источником вспышки», — сказано в сообщении.

При этом эксперты ВОЗ отметили, что связь могла быть за счет других ранних случаев, которые протекали в легкой форме и не были выявлены специалистами. Из-за этого специалисты не смогли сделать однозначных выводов на этот счет.

При этом они составили четыре варианта происхождения коронавируса — самым вероятным начали передачу от летучей мыши к человеку через другое животное. Самой маловероятной стала версия утечки вируса из лаборатории. Доклад планируют опубликовать 30 марта.