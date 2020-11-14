Убийство миллионов норок в Дании признали ошибкой. Последствия для меховой индустрии уже необратимы

Власти Дании приостановили свое первоначальное решение о массовом забое норок. За это время успели уничтожить около четырех миллионов зверей, а крупнейший производитель меха компания Kopenhagen Fur объявила о ликвидации. Эксперты прогнозируют рост цен, дефицит товаров и смену лидеров на рынке.

Из-за появления мутировавшей формы коронавируса у норок и опасений, что он сможет передаться людям, власти Дании приказали истребить всех этих животных. Позже правительство признало, что эти действия были ошибочными и уничтожение норок приостановили.

Несмотря на то, что Дания отменила свое решение, множество фермеров и производителей норок по всей стране пострадали. За несколько дней было убито около четырех миллионов животных. Всего в Дании около 17 миллионов норок.

Более того крупнейшая в мире компания по производству меха норок Kopenhagen Fur объявила о постепенном закрытии из-за действий властей. Штат компании будет постепенно сокращаться, а сама компания будет ликвидирована в течение двух-трех лет.

При этом компания отметила в своем заявлении, что их шкуры еще появятся на четырех запланированных аукционах в 2021 году. Помимо этого у них осталось шесть миллионов не проданных шкур с прошлого года.

Одно неверное действие властей Дании оказало огромное влияние на всю индустрию, поскольку она является бесспорным лидером на рынке норок.

Негативные последствия

Когда с мирового рынка уходит крупный игрок, за которым 40-45 процентов рынка, то это сказывается дальше на обеспечении пушно-мехового сырья. А конкретно на работе предприятий, выпускающих такие изделия. По словам президента российского пушно-мехового союза Сергея Столбова, к 2021 и 2022 году, возможно, будет ощущаться определенный дефицит шкурок на рынке. Это повлечет за собой подорожание сырья и, соответственно, продукции.

Эту мысль подтверждает и заместитель генерального директора Аукционной компании Союзпушнина Павел Голота. Он также отмечает, что датская меховая промышленность — это еще и огромнейший генотип определенных норок. Если уничтожить весь генофод, то можно лишиться и определенного качества.

Позитивные последствия

При этом по мнению Голота, в этой истории есть и положительные аспекты. Все предыдущие годы было огромнейшее перепроизводство шкурок, и все пытались постепенно сократить его. Предложение превышало спрос неоднократно, что и привело к снижению цен. Теперь можно будет стабилизировать ситуацию.

В этом году роста цен бояться не стоит, потому что компания сначала нужно будет отторговать излишки, образовавшиеся за предыдущие годы. За «пандемийный год» продажи сильно упали, поэтому огромный вал этой пушнины автоматом перейдет на 2021 год. В этом сезоне ритейлеры будут стараться реализовать товар, а вот через год или два можно ожидать роста цен.

Еще один плюс — это возможная смена тенденций. Поскольку Дания была лидером пушно-меховой индустрии, основная доля денежных средств приходилась именно на продажу норок. Теперь с их истреблением может вырасти популярность лис и соболей. А это, например, будет на руку России, где производится много шкурки соболя.

Кто заменит Данию?

Если Дания заметно сократит свое производство, то ее место лидера на рынке долго пустовать не будет. Оба собеседника «360» предположили, что велика вероятность активизации Китая. Столбов говорит, что еще пять лет назад страна производила почти 65 миллионов шкурок, но потом резко сократила оборот. Ничего не мешает Китаю снова нарастить производство.

Польша ежегодно производит пять-шесть миллионов шкур, еще есть страны Прибалтики — это в первую очередь Литва и Эстония. Меха производит еще и Финляндия, но она больше ориентирована на производство длинноволосой пушнины.

Россия пока тягаться за звание лидера на рынке не сможет, потому что в год производит всего полтора миллиона шкурок норки. По мнению Столбова, при государственной поддержке можно будет нарастить обороты производства, но в ближайшие годы оно увеличиться лишь в два-три раза.

Если говорить об обороте внутри России, то 80-85 процентов из него обеспечиваются за счет импортных поставок.

Павел Голота настроен чуть более оптимистично. Он отмечает, что за последние годы российские звероводства стали производить очень конкурентоспособную пушнину, почти ничем не отличающуюся от датской. И если будет ограниченное предложение, отечественный производитель будет вынужден обратиться к российскому зверохозяйству.

Мир изменился

Впрочем и без истребления норок пушно-меховой рынок столкнулся с кризисом. Эксперт Голота объясняет, что многие страны стали отказываться от мехов. В США и Европе люди переходят на эко-производство и выступают за защиту животных. В некоторых американских штатах их продажа вообще запрещена.

«Меняется менталитет, подход, поколение. Шуба — это больше не предмет роскоши. Раньше среди десяти женщин в метро девять были в шубах. Теперь ситуация изменилась», — говорит Павел.

Потребитель ищет что-то новое и более современное. Теперь люди выбирают пуховики и пальто.

Плюс необходимо учитывать экономическое положение людей. Меховые изделия — это не вещь первой необходимости.

Мировой оборот пушно-меховой продукции постепенно падает. Раньше он был около 32-34 миллионов долларов в год, а сейчас порядка 28. Скорее всего упадок продолжится.