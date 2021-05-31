Человечество еще ждут новые вспышки болезней. Что-то вернется, а что-то будет вечно

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32. Специалист уверен, что эти болезни ждут человечество, если COVID-19 обстоятельно не изучат сейчас. Эксперт из США не единственный, кто предсказывает миру новые проблемы со здоровьем. «360» собрал мнения ученых о том, какие болезни распространятся в скором будущем.

Коронавирус навсегда

О появлении COVID-26 и COVID-32 заявил американский эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез в эфире телеканала NBC News.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — отметил Хотез.

Он уверен, что в Ухань, где началась пандемия, необходимо отправить специалистов, которые на месте соберут данные для анализа. Эксперт также отметил, что без участия властей Китая сделать это будет проблематично. Поэтому он предложил надавить на Пекин, в том числе санкциями.

При этом многие специалисты уверены, что человечеству никогда не удастся полностью избавиться от коронавируса. Ведущий научный сотрудник НИЦ Эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев рассказал «МК», что «теперь мы будем жить с этим вирусом всегда».

Возвращение туберкулеза

В 1970-е годы медики праздновали победу над туберкулезом. Однако, как выяснилось, рано. Болезнь вернулась и, по словам специалистов, стала еще коварнее, что сулит человечеству немало проблем. Об этом рассказал журналу об инновациях в России «Стимул» член руководства Европейского общества микобактериологии (ESM) Игорь Мокроусов.

«Острота проблемы нарастает. Появилось много генетически разнообразных штаммов туберкулеза, устойчивых к антибиотикам. <…> Причем штамм может находиться в „спящем“ состоянии в организме зараженного человека годы и десятилетия после контакта с больным, а запустить болезнь может сильный стресс», — пояснил эксперт.

Координатор направления «Лабораторная диагностика» Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава Вячеслав Журавлев не согласился с Микроусовым в том, что рост заболеваемости обусловлен стрессом. По его мнению, большую роль скорее играют войны, миграции, эра антибиотиков и их бесконтрольного использования, а также экономический кризис и недостаток лекарств.

Расцвет аллергии

Сегодня многие считают, что причиной их кашля является простуда. При этом удивляются, что в прошлом году такая же ситуация была ровно в то же время года. Врач-аллерголог-иммунолог сети многопрофильных клиник «Диалайн» Татьяна Уварова в разговоре с «Волжской правдой» предположила, что это могут быть признаки аллергии. Количество аллергиков в мире стремительно растет.

«Ученые утверждают, что к 2025 году каждый житель планеты будет страдать от той или иной формы аллергии. Это болезнь будущего, вечный спутник человечества», — пояснила Уварова.

Болезнь Альцгеймера и деменция

Профессор генетики в Scripps Research Institute Эрик Топол считает, что в скором будущем лечение людей будет похоже на обслуживание машины.

«У каждого будут личные переносные датчики и сенсоры, контролирующие состояние организма и позволяющие оперативно заметить и определить любую проблему со здоровьем, а значит, вовремя ее предотвратить», — рассказал специалист The Wall Street Journal.

Новые технологии еще больше продлят жизнь людей и на первый план выйдут такие болезни, как Альцгеймера и деменция, заявил в интервью «Ведомостям» сопредседатель правления фармкомпании Janssen Пол Стоффелс.

«По мере увеличения продолжительности жизни в целом ряде стран, в первую очередь в Китае, бремя болезни Альцгеймера, с которым мы столкнемся, станет гигантским. Поэтому необходимо как можно скорее найти либо способ излечения, либо способ замедления развития заболевания», — подчеркнул Стоффелс.