В ноябре 2019 года как минимум трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухани настолько тяжело болели, что были вынуждены обратиться за помощью в больницу. Эти данные приводятся в новом отчете разведки США и должны добавить веса подозрениям, что у коронавируса лабораторное происхождение.

Как сообщило издание The WalI Street Journal, этот документ был представлен Госдепартаменту страны в последние дни правления экс-президента США Дональда Трампа. В нем сказано, что симптомы, с которыми ученые поступили в больницу, могут указывать как на коронавирус, так и обычное сезонное заболевание.

Издание опубликовало выдержки из отчета разведки накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ожидается, что на нем будет обсуждаться следующие этапы расследования происхождения коронавируса.

Один из информированных собеседников издания заявил, что данные разведке представил зарубежный партнер. По его мнению, они потенциально имеют большое значение, но требуют дальнейшего расследования и дополнительного подтверждения.

Другой собеседник газеты заявил, что эти сведения очень точны, и подтвердились информацией из других источников.

На днях республиканцы из комитета по разведке Палаты представителей США заявили о «серьезных косвенных доказательствах» лабораторного происхождения коронавируса.