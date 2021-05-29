Ученые заявили, что нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

Китайские ученые искусственно создали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории, и этому есть доказательства. Об этом заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен.

К такому выводу они пришли, проанализировав эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами, сообщила Daily Mail.

Далглиш и Соренсен считают, что основу коронавируса уханьские специалисты взяли у пещерных летучих мышей, а затем присоединили к ней новый шип. Так получился SARS-Cov-2.

Доказательством этого, по их словам, является ряд из четырех аминокислот, который они нашли в шипе коронавируса.

По словам Далглиша и Соренсена, над разработкой инструментов для создания SARS-Cov-2 китайские специалисты работали совместно с американскими университетами. Ученые утверждают, что после создания вируса ученые из КНР попытались замести следы так, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Ранее Nation News сообщало о выведении в Китае трансгенных мышей для изучения феномена коронавируса. Этот особый вид грызунов характеризуется крайней уязвимостью для коронавируса. С помощью опытов над мышами ученые пришли к выводу, что мужчины значительно чаще умирают от COVID-19.