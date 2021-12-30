Уничтожить имя Марка Захарова. Новый театральный скандал вспыхнул в Москве

Дочь Марка Захарова обвинила директора «Ленком» Марка Варшавера в желании вычеркнуть имя ее отца из истории театра. Она уверена, что Варшавер всегда ненавидел режиссера. В этом году в театральной среде было не мало конфликтов, но критики уверены, что это нормальное явление.

Дочь Марка Захарова, актриса Александра Захарова обвинила директора «Ленкома» Марка Варшавера в желании уничтожить имя ее отца и вычеркнуть из истории театра. Артистка уверена в том, что руководитель никогда не был настоящим другом кинодеятеля, написал Пятый канал.

Захарова не исключила, что негативное отношение Варшавера распространилось и на нее и не против избавиться от актрисы. Она также вспомнила слова отца о том, что у него якобы пытались «отжать» театр в 2014 году.

По словам актрисы, билеты на спектакли с ее участием почти не продаются, а узнать о причастности Варшавера к этому невозможно. Директор театра не согласен с позицией Александры Захаровой. Ее слова о ненависти к режиссеру он назвал ложью. Варшавер заявил, что был Захарову не просто другом, а даже родственником.

Скандалы в театральной среде

За уходящий год в театральной среде произошло множество скандалов. Большое количество конфликтов и противоречий может вызвать много вопросов у неподготовленного человека, однако для театра такая ситуация в порядке нормы. Обозреватель драматического театра, театральный критик Алексей Киселев напомнил «360», что театр — это конфликтная зона.

«Думаю, что количество конфликтов в этом году примерно равно количеству конфликтов в 2020 году. Театр — это конфликтная зона. Там постоянно происходят конфликты поколений, бюрократические конфликты», — отметил Киселев.

Одним из таких конфликтов стало участие певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького. Бывший худрук театра назвал постановку удавшимся экспериментом, поскольку зрители встретили спектакля с овацией.

Однако многие были шокированы постановкой в МХАТ и критиковали ее. Режиссер петербургского театра Derevo Антон Адасинский, сотрудничавший ранее с театром, заявил о разрыве отношений с МХАТом. Режиссер Никита Михалков назвал появление на сцене театра Ольги Бузовой пренебрежением к актерскому делу, а актер Сергей Безруков порадовался, что Константин Станиславский не дожил до этого дня.

Скандал с МХАТ им. Горького на этом не закончился. Худрук театра Эдуард Бояков ушел из театра, по его словам его попросил сделать это новый гендиректор Владимир Кехман, несмотря на пятилетний контракт. До этого президент МХАТ Татьяна Доронина обратилась к Владимиру Путину и попросила уволить Боякова, а иначе от театра» не останется даже воспоминаний».

Уходящий год также отметился спектаклем в Театре Российской Армии, где героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова сопоставляли с Ильназом Галявиевым, который расстрелял сотрудников и учеников казанской школы №175.

Пользователи сети негодовали из-за постановки и сомневались в психическом здоровье авторов идеи. Сенатор Алексей Пушков тоже раскритиковал спектакль и назвал его «низкопробным плагиатом».

Другой скандал на театральной сцене — спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник». Общественность негативно среагировала на ненормативную лексику, зрители также сообщили об оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны.