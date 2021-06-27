«Пренебрежение к актерскому делу»: Михалков посоветовал устроить Бузову няней

Никита Михалков предложил в целях перевоспитанию устроить певицу Ольгу Бузову няней или билетершей. Ее появление на сцене театра режиссер назвал пренебрежением к актерскому делу.

Михалков напомнил о заявлении худрука МХАТа Эдуарда Боякова о том, что Бузову пригласили в спектакль «Чудесный грузин» ради хайпа.

«Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актера „ради хайпа“?» — задался вопросом режиссер в выпуске программы «Бесогон TV».

Он добавил, что ценит заместителя худрука МХАТа Захара Прилепина, но не понимает его позицию. Руководство театра поясняло, что взяло шефство над Бузовой для воспитания из нее «приличной комсомолки».

«Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?» — предложил Михалков.

По его словам, не нужно перевоспитывать исполнительницу за счет зрителей, которые по-настоящему знают МХАТ. Ситуацию режиссер назвал невероятным пренебрежением к тяжелейшему актерскому делу.