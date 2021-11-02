Худрук МХАТа имени Горького Бояков ушел из театра
Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ имени Горького
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ушел из театра несмотря на пятилетний контракт. О своем решении покинуть пост он написал в Facebook.
Бояков пояснил, что покинуть пост худрука его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман. Он сделал это несмотря на действующий пятилетний контракт, который Бояков ранее заключил с театром.
«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — написал бывший худрук МХАТА.
Он также поблагодарил всех, кто с ним работал, и пожелал МХАТУ дальнейшего развития и успехов.
В конце июня президент театра Татьяна Доронина обратилась в президенту Владимиру Путину. Она попросила его уволить Боякова с поста худрука МХАТа — по ее словам, в противном случае от театра «не останется даже и воспоминаний». При этом пресс-секретарь театра отметила, что Дорониной могли манипулировать, чтобы заставить ее сказать такое.
В последнюю неделю октября стало ясно, что гендиректором МХАТ имени Горького назначили худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана.