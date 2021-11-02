Худрук МХАТа имени Горького Бояков ушел из театра

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ушел из театра несмотря на пятилетний контракт. О своем решении покинуть пост он написал в Facebook.

Бояков пояснил, что покинуть пост худрука его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман. Он сделал это несмотря на действующий пятилетний контракт, который Бояков ранее заключил с театром.

«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта», — написал бывший худрук МХАТА.

Он также поблагодарил всех, кто с ним работал, и пожелал МХАТУ дальнейшего развития и успехов.

В конце июня президент театра Татьяна Доронина обратилась в президенту Владимиру Путину. Она попросила его уволить Боякова с поста худрука МХАТа — по ее словам, в противном случае от театра «не останется даже и воспоминаний». При этом пресс-секретарь театра отметила, что Дорониной могли манипулировать, чтобы заставить ее сказать такое.

В последнюю неделю октября стало ясно, что гендиректором МХАТ имени Горького назначили худрука Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана.