Спектакль с «казанским стрелком» Раскольниковым разозлил россиян. Актер объяснил другой посыл

В Театре Российской Армии показали спектакль, где главным героем стал Ильназ Галявиев, расстрелявший в мае 2021 года школу в Казани. Его сравнили с Родионом Раскольниковым из «Преступления и наказания» — общественность не оценила. Но актер объяснил, что постановка показывает ужас трагедии и не романтизирует убийцу.

Раскольников/Галявиев

В Центральном академическом театре Российской Армии вышла постановка по мотивам массового расстрела в казанской школе № 175, куда в мае этого года с ружьем пришел 19-летний выпускник Ильназ Галявиев. Он открыл огонь по сотрудникам и ученикам школы — девять человек погибли, 23 человека получили ранения.

Спектакль в московском драмтеатре вышел под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)». Вместо главного героя романа Достоевского основным действующим лицом в постановке стал казанский стрелок.

«Автором инсценировки и режиссером» — именно так его назвали в официальном Instagram-аккаунте театра — стал 23-летний выпускник Высшей школы сценических искусств Константина Райкина Александр Плотников. Главные роли исполняли Дмитрий Ломакин, Александр Рожковский, Юрий Сазонов, Елена Сванидзе, Мария Шмаевич.

Замдиректора по развитию театра Милена Авимская заявила Telegram-каналу Cultras, что идеей спектакля было сравнить образ мыслей казанского стрелка и Раскольникова. По ее словам, режиссер нашел параллели «в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего антигероя из Казани и Раскольникова».

Не смотрел, но осуждаю

В Сети новости о таком спектакле вызвали негодование. Официальному Instagram-аккаунту Театра Российской Армии даже пришлось закрыть комментарии к части своих публикаций. Некоторые пользователи «ВКонтакте» отметили, что такая постановка «тянет на статью УК». Писали и про сомнения в здоровье авторов идеи, и об отсутствии у них совести. Некоторые даже призвали СК проверить театр и создателей спектакля на оправдание терроризма.

Но нашлись и те, кто призвал сначала посмотреть «эскиз» — официально в программе театра этой постановки нет, а показ был в рамках учебной лаборатории.

Сенатор Алексей Пушков согласился с большинством: ему идея спектакля, где может фигурировать Ильназ Галявиев, не понравилась. Постановку он назвал «низкопробным плагиатом», а авторы, по его мнению, «паразитируют на классике, извращая ее и низводя до собственного уровня».

В результате директору театра Ивану Чурсину пришлось оправдываться: он объяснил, что спектакль не будет включен в репертуар, а создан был лишь в рамках мастерской «Достоевский рядом», где молодые режиссеры создавали эскизы по мотивам произведений Достоевского.

«Мы показывали шесть эскизов. Спектакль никого не оправдывает. У нас критики на показах присутствовали. Про оправдание в эскизах Ильназа Галявиева написали те, кто не смотрел эскизы. И никто этот спектакль ставить не собирается», — заявил он «Газете.ру».

Спектакль о другом

По словам актера спектакля Александра Рожковского, у тех, кто на самом деле видел постановку, никаких вопросов в отношении романтизации преступления Галявиева или других морально-этических моментах не возникло. Актер рассказал «360», о чем на самом деле был спектакль «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)».

«Вопрос в том, имеет ли право человек — не важно какой, не важно, что у него там в голове, — возомнить себя выше других людей и совершить преступление и есть ли наказание. Часто люди, изучающие Достоевского, говорят, что преступление написано хорошо, а вот наказание не очень. Может ли вообще сейчас в жизни быть наказание за такое страшное злодеяние?» — так Рожковский описал идею спектакля.

Главные герои, по его словам, — это жертвы, а не убийца. Взяться за такую сложную и показавшуюся многим спорной тему, уверен Рожковский, режиссера заставило и то, что аналогичное преступление было и в его жизни: неизвестный зарубил топором бабушку и дедушку Александра Плотникова.

«Спектакль посвящается жертвам Казани, потому что это стенографически показано, возведен памятник. Это совершенно другая история, где есть сочувствие к тем, кого убили», — объяснил Рожковский.

Там есть сцена интервью мальчика, который выжил. Его сакраментальная фраза. В конце на вопрос, «чего бы ты хотел», он отвечает: «Вернуть тех, кто умер». То есть это такой момент со стороны мертвых — их же не вернуть Александр Рожковский.

Странный вопрос ребенку, пережившему теракт, на самом деле задавали журналисты, рассказал актер. Вся постановка строилась на тех словах, которые были опубликованы в СМИ, — и словах жертв, и словах убийцы.

«Погружение в спектакль заключается в том, что зрители приходят, садятся за парты, им дают бумагу и задают вопросы из ЕГЭ по „Преступлению и наказанию“. Через некоторое время все отрубается и звучит запись того, что происходило в той школе. Зрители невольно становятся участниками, как будто они оказались в этой школе, — это страшно», — добавил Рожковский.

Накануне актер читал гневные комментарии о спектакле. По его словам, люди, не видевшие постановку, писали: «Надеюсь, зрители будут приходить туда с ружьем, чтобы стрелять в актеров», «Сжечь надо этих людей и театр», «Убить надо режиссера». Такие слова повергли труппу в шок.

То есть спектакль о том, как можно вообще о таком думать. А они, не зная ничего, якобы против всей этой истории. Насколько они гневны и ничем не уступают — даже в мыслях, как убийцы Александр Рожковский.

Романтизация убийцы

Многие комментаторы обвиняли авторов постановки и труппу в том, что их спектакль якобы романтизирует образ казанского стрелка. Но с этим в театре не согласны.

«[Романтизации] нет в спектакле, если у кого-то это произойдет — это невозможно. В большинстве отзывов [зрителей] говорилось, что этот спектакль вообще надо всем школьникам показать, чтобы неокрепшие умы увидели, к чему это может привести. Там нет никакой романтизации, там ужас», — уверен Рожковский.

Опасения по поводу романтизации появились не случайно. Такое действительно было в реальной жизни. В социальных сетях после стрельбы в казанской гимназии стали появляться сотни публикаций, не только оправдывавших Галявиева и его поступок, но и передававших восхищение им.

В роликах из TikTok подростки ассоциировали себя с убийцей, идеализировали и восхваляли его. Многие авторы таких публикаций рассказывали, как их самих травили в школе, а затем показывали кадры с камер видеонаблюдения, где Галявиев идет с ружьем к школе. Психологи увидели в этом сигнал реальности и актуальности проблемы буллинга. Но справиться с ней можно не запретами спектаклей и социальных сетей, а работой психологов с детьми и искоренением насилия в учебных заведениях.