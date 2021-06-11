«Хорошо, что Станиславский не дожил». Безруков раскритиковал МХАТ после приглашения Бузовой в спектакль

Сергей Безруков не смог остаться в стороне от главного театрального скандала этого лета — участия Ольги Бузовой в постановке МХАТа имени Горького. Актер порадовался, что великий театральный режиссер Константин Станиславский не дожил до этого момента.

Свои мысли об участии Бузовой в театральной поставке Безруков высказал во время подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского».

«… даже журналисты, которые пришли на подведение итогов нашей третьей „Фабрики Станиславского“. Я хочу им сказать огромное спасибо, что выбрали нас, а не МХАТ имени Горького. Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил», — сказал артист. Видео выступления появилось в его Instagram.

На этом моменте в зале раздались смешки. Актер предположил, что Станиславский с небес с отчаянием смотрит на происходящее сейчас на театральной сцене.

Ольга Бузова принимает участие в спектакле «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина. Эта новость получила общественный резонанс. Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков признался, что театр решил хайпануть на Бузовой.